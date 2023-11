A Entidade Reguladora da Saúde (ERS) emitiu esta terça-feira um ‘alerta de supervisão’ a instar os prestadores de cuidados de saúde a disponibilizarem aos utentes o seu processo clínico sempre que o mesmo for solicitado. A ERS lembra que o livre acesso à ficha clínica está previsto na Constituição, em três leis da República Portuguesa e no Regulamento do Parlamento e do Conselho Europeu.









