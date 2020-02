Hospitais operaram mais de 614 mil utentes em 2019

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 24.02.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Os hospitais do Serviço Nacional de Saúde (SNS), onde se incluem unidades geridas até então em regime de Parceria Público-Privada - hospitais de Braga, de Vila Franca de Xira, o Beatriz Ângelo, em Loures, e o de Cascais - operaram, no ano passado, 614 501 utentes. Os dados, revelados em exclusivo ao Correio da Manhã pelo Ministério da Saúde (MS), mostram que foram efetuadas mais 19 523 cirurgias no SNS em 2019, face ao ano anterior, o ...