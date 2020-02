Hospitais portugueses ativam plano de contingência para combater coronavírus

A Direção Geral da Saúde realizou esta quinta-feira uma reunião com as cinco administrações regionais de Saúde e delegados de Saúde, onde ficou decidido ativar todos os planos de contingência ao nível regional, local e das instituições."Está a ser feito o treino dos novos profissionais de Saúde e a revisão dos circuitos definidos pelas instituições, nomeadamente das áreas de isolamento", avançou a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas. A responsável adiantou que "há um reforço dos equipamentos de proteção individual (máscaras e luvas)". Referiu também que "todas as instituições possuem especialistas habilitados no controlo de infeções".Por sua vez, o presidente do INEM, Luís Meira, disse que "para além das duas equipas fixadas para o transporte de casos suspeitos em Lisboa e Porto foram criadas duas outras, em Coimbra e em Faro".O reforço dos meios foi definido no mesmo dia em que num artigo publicado na revista científica da Ordem dos Médicos, Acta Médica, peritos defendem que "é possível que ainda não estejamos preparados para responder a um caso suspeito de coronavírus (2019-nCov)". Acusação que a Diretora-Geral da Saúde rejeitou.Graça Freitas acrescentou que há casos de alunos provenientes recentemente da China que, por decisão das famílias, optaram por permanecer em casa por duas semanas, antes de regressarem às escolas. "Têm todas as condições para estarem nas aulas, mas por uma questão de cultura preferem estar um período em casa", disse.O surto epidémico levanta preocupação junto do presidente da Associação de Hotelaria de Portugal, Raul Martins, que acredita que serão "canceladas reservas para o período do Carnaval, pelo que as expectativas para este ano são menos boas".