Hospitais portugueses criam creches para apoiar funcionários com filhos

Alguns hospitais portugueses vão criar creches para ajudar e servir os funcionários dos centros hospitalares. O Hospital de Braga, os centros hospitalares universitários de Santo António, S. João e Lisboa Norte vão implementar este apoio, informa o Jornal de Notícias.Medida já se verifica no Centro Hospitalar Universitário da Cova da Beira (CHUCB), na Covilhã, e no Hospital da Universidade de Coimbra.A medida é muito aplaudida por profissionais de saúde, que elogiam o horário alargado, a proximidade com o local de trabalho, o atendimento e a segurança.Ainda assim, segundo o JN, os pais lembram que as creches não devem estar abertas 24 horas por dia, para ser cumprido e respeitado o direito da parentalidade.O CHUCB tem a única creche privada do país. O Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte e a Universidade de Lisboa vão criar uma creche e um jardim de infância para os filhos dos profissionais do Santa Maria e da comunidade académica.O Centro Hospitalar Universitário de Santo António vai abrir um concurso para criar uma creche nas instalações.