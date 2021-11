As reservas de sangue do tipo A+, A-, B-, O+ e O-, o ‘dador universal’, só chegam para dar resposta aos próximos quatro dias, indicava este sábado a página ‘Dador’. Já as reservas dos tipos B+, AB+ e AB- são suficientes para uma média de 10 dias. Ou seja, mais de metade dos tipos de sangue existentes estão em falta.