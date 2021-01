Acusados por algumas forças políticas de não estarem a contribuir face às suas possibilidades para aliviar o Sistema Nacional de Saúde (SNS) no combate à Covid-19, a Associação Portuguesa de Hospitalização Privada reagiu esta segunda-feira em comunicado, afirmando que “os hospitais privados integram e vão continuar a integrar este esforço nacional conjunto”, adiantando que o fazem “com a plena consciência das dificuldades atuais do nosso país”.









Os privados reafirmam que “a colaboração que temos mantido com o SNS é, neste sentido, fundamental e assim continuará a ser”, acrescentando que “os hospitais privados manifestaram desde cedo - e reiteram — a intenção de participar no esforço coletivo necessário para dar uma resposta conjunta que se revele capaz de defender, em todas as circunstâncias, a saúde dos portugueses”.

Para provar esse esforço os privados dizem que “neste momento há mais de 700 camas dos hospitais privados que estão afetas aos doentes do SNS e ainda no sábado foi possível responder afirmativamente com cerca de 100 camas adicionais face a solicitação do SNS para doentes não Covid”. Mais, os hospitais privados dizem que, “ontem mesmo, foi possível aumentar o número de camas Covid disponibilizadas em Lisboa”. Terminam com um apelo aos esforços conjuntos público, privado e social para ultrapassar este momento de grande dificuldade.