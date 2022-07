Os hospitais públicos estão no topo da excelência clínica, mas a unidade com mais avaliações de nível 3 é privada.



A Entidade Reguladora da Saúde (ERS) divulgou os resultados da segunda avaliação de 2021 relativa ao módulo SINAS@Hospitais do Sistema Nacional de Avaliação em Saúde (SINAS). A unidade com mais avaliações de qualidade de nível 3 (a máxima) é o Hospital da Luz Lisboa, com cinco.









