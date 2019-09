Hospitais recorrem a cobradores de fraque

Os hospitais públicos estão a recorrer a empresas de cobrança de dívidas difíceis, conhecidas como cobradores de fraque, para recuperar valores relativos a taxas moderadoras. Um responsável de uma destas empresas confirmou à Rádio Renascença que tem como clientes unidades hospitalares, sem referir quais."Também trabalhamos com hospitais. Taxas moderadoras, outro tipo de consultas, hospitais privados, também públicos, mas mais privados", afirmou Luís Salvaterra, diretor-Geral da Intrum. Há também reclamações no Portal da Queixa contra empresas que tentaram recuperar dívidas relativas a taxas moderadoras.Nos últimos sete anos, estas dívidas ascenderam a um total de 86 milhões de euros, segundo dados oficiais. O valor mais elevado foi registado em 2016, ascendendo a 19 milhões de euros. Em 2012, foi criada uma lei para que o Fisco pudesse cobrar as dívidas de forma coerciva.Só em 2016 isso foi possível, mas no ano seguinte a lei foi revogada. Refira-se que a lei determina que as taxas sejam cobradas no momento em que o utente recorre aos serviços, mas na realidade isso não acontece.As taxas moderadoras foram introduzidas em 1980 para "racionalizar" o acesso ao Serviço Nacional de Saúde.As dívidas relativas a taxas moderadoras prescrevem após três anos. Em 2017 a cobrança coerciva pelo Fisco cai de vez.Sabe-se que o valor de dívidas de taxas moderadoras já prescritas é elevado, mas a tutela não revela o valor.