A falta de profissionais de saúde obriga ao fecho de bloco de partos em vários hospitais. No Hospital São Francisco Xavier, em Lisboa o horário é assegurado apenas até às 21h00 deste domingo. No Hospital de Aveiro, o bloco de partos e o serviço de Urgência Obstétrica/Ginecológica fecham das 8h30 até às 20h30 deste domingo.Para segunda-feira, há a indicação que o Hospital de Santarém fecha o bloco de partos às 8h30 por um período de 24 horas. Este sábado, em Beja, a Urgência Obstétrica esteve fechada até às 8h30. O secretário-geral do Sindicato Independente dos Médicos, Roque da Cunha, aponta constrangimentos também em Almada, Portalegre, Portimão e Braga.