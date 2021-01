Hospitais sob pressão: Cinco doentes com Covid-19 transferidos da Grande Lisboa para o Hospital de São João, no Porto

Vão ser transferidos cinco doentes, com Covid-19, dos hospitais da Grande Lisboa para o Hospital de São João, no Porto.

O CM sabe que a Administração de Lisboa e Vale do Tejo enviou uma instrução a alguns hospitais, da grande Lisboa, onde se inclui o Beatriz Ângelo e o Garcia de Orta com informação de que poderão enviar até cinco doentes para o São João. São duas das unidades hospitalares com maior pressão nos últimos dias. As transferências são de doentes internados em enfermaria.

Para já, devido à instabilidade dos pacientes, aqueles que estão em estado mais crítico, que precisam de cuidados intensivos, não vão ser transferidos. A transferência ainda não decorreu, mas irá acontecer até ao final da tarde desta sexta-feira.

Já o hospital de Santa Maria, em Lisboa, criou mais uma enfermaria dedicada à Covid-19, com 20 camas e prepara-se para reorganizar serviços, de forma a criar, nos próximos dias, mais quatro espaços. Hoje tem internados 160 doentes, dos quais, 36 em cuidados intensivos.