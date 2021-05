Hospitais têm autonomia nos subsídios de risco dos enfermeiros, diz Secretário de Estado

O secretário de Estado Adjunto e da Saúde afirmou que as administrações dos centros hospitalares têm autonomia para indicar os enfermeiros com direito a receberem o subsídio de risco 'covid'.

"O subsídio de risco está muito bem regulamentado, portanto, qualquer ajuste que tenha de ser feito será feito a nível local e não de regulamentação. Os centros hospitalares têm autonomia para designar quem são as pessoas que estão na linha da frente para receberem o subsídio de risco", explicou Lacerda Sales, em declarações aos jornalistas.

Em abril, o Sindicato dos Enfermeiros de Portugal acusou o Centro Hospitalar do Algarve de dificultar o pagamento do subsídio de risco 'covid', ao excluir os profissionais com menos de metade do tempo global mensal afeto à atividade covid-19.