Hospitais vão pagar a triplicar aos profissionais de saúde no Algarve

Os profissionais de saúde que trabalham no Centro Hospitalar e Universitário do Algarve podem triplicar, se quiserem, o valor que recebem por hora. Os médicos poderão ainda receber uma majoração de 50% no valor das horas extras. Para isto, têm de adiar as férias marcadas para agosto. O prazo para remarcação é até ao final de abril de 2023.













Na sexta-feira, a ministra da Saúde garantiu que o Governo “está a fazer o máximo”, prevendo que o plano para travar a falta de médicos avance em agosto. “Há coisas que só se resolvem com soluções estruturais, com negociação da carreira médica, com a valorização dos enfermeiros e a criação de novas carreiras”, afirmou a ministra Marta Temido.



A proposta é do Conselho de Administração e é justificada com o aumento da procura. "O Algarve tem normalmente cerca de 600 mil pessoas e daqui a uma semana terá mais de 1,3 milhões. Como não temos recursos para poder substituir quem está de férias, estamos a convidar os profissionais a adiar as férias, nos termos da lei que diz que podemos triplicar o valor de pagamento", explica Paulo Neves, vogal da administração. Os profissionais têm de informar, até à próxima semana, a decisão.

Há pelo menos oito Urgências Obstétricas e bloco de partos que vão encerrar este fim de semana. É o caso de Aveiro, Beja, do Centro Hospitalar Barreiro-Montijo, do São Francisco Xavier (Lisboa) e dos Hospitais de Setúbal, Braga, Abrantes e Portimão.





Também a Urgência de Ortopedia do Hospital Distrital de Santarém deixou de receber na sexta-feira doentes encaminhados pelo Centro de Orientação de Doentes Urgentes. Só voltará a receber, em princípio, a partir das 08h30 deste sábado.