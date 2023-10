Uma pessoa que sofra um enfarte no fim de semana e que esteja na Nazaré terá de percorrer mais de 100 quilómetros para ter ajuda médica hospitalar, em Coimbra. O hospital mais próximo, Leiria, a 38 quilómetros, não tem cardiologistas disponíveis para manter a via verde coronária - uma unidade de cuidados intensivos e de atendimento urgente para casos de enfarte.No Minho, entre a noite desta sexta-feira e a manhã de segunda-feira, a Urgência de Viana do Castelo fica sem Cirurgia Geral – quem precisar será reencaminhado para Braga, unidade que, por sua vez, entre as 08h00 desta sexta-feira e as 08h00 de 2.ª feira, não tem Urgência de Ginecologia/Obstetrícia.