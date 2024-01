Hospital Amadora-Sintra aciona plano de contingência para responder a mais doentes

O Hospital Amadora-Sintra acionou o seu plano de contingência para dar resposta ao acréscimo de doentes com infeções respiratórias com necessidade de internamento, reconvertendo camas e contratualizando outras fora da instituição, disse esta sexta-feira fonte da instituição à Lusa.

"São conhecidas as limitações do rácio da capacidade de internamento da instituição, num total de 804 camas para um universo de 600 mil de utentes dos concelhos da Amadora e Sintra. Por este motivo, o Plano de Contingência do Hospital Fernando Fonseca (HFF) já foi acionado", adiantou o hospital numa resposta escrita à Lusa.

O HFF adianta que, para assegurar a resposta ao acréscimo de doentes admitidos nos Serviços de Urgência e com necessidade de internamento de doentes com doença respiratória viral, começou a trabalhar no seu plano de contingência a partir de julho de 2023.