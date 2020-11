Hospital Amadora-Sintra em dia de confinamento recebe visitas inesperadas e de ... quatro patas. As imagens falam por si

O recolher obrigatório está em vigor mas nem todos cumprem com as ordens do Governo. Desta feita foram dois animais que quebraram todas as regras de confinamento e decidiram fazer um passeio higiénico até às portas do Hospital Amadora-Sintra.O momento da visita foi fotografado por profissionais e publicado no facebook do Hospital. "Cumprir o confinamento não é de certeza uma das preocupações destes dois nossos amigos que nos decidiram visitar", pode ler-se na publicação."Foi difícil reconduzi-los a casa mas garantimos que chegaram em segurança", garantiram os profissionais do Hospital Amadora-Sintra.