Hospital Amadora-Sintra está a recusar doentes urgentes enviados pelo INEM

O serviço de urgência do Hospital Amadora-Sintra não está a aceitar doentes enviados através do Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU) devido a "constragimentos" relacionados com uma elevada afluência.

O pedido, feito ao CODU de Lisboa, dá indicação para "desviar os doentes [urgentes]" para outras unidades hospitalares, confirmou a assessoria de imprensa daquele hospital.

afluência não está totalmente relacionada com casos de Covid-19, já que apenas "33% dos episódios diários estão relacionados com doenças respiratórias".



O hospital Amadora-Sintra é uma das unidades hospitalares com mais episódios de Urgência em todo o País, já que serve 600 mil pessoas, garante a mesma fonte.







Este procedimento tem sido frequente e acontece há cerca de uma semana, durante períodos de oito horas, apurou oA mesma fonte garante que a elevada