Há quatro médicos infetados com o novo coronavírus no hospital Amadora-Sintra. Segundo o Sindicato Independente dos Médicos, tratam-se de clínicos dos serviços de Obstetrícia e de Anestesiologia.Os casos foram detetados na semana passada e os profissionais estão, neste momento, a recuperar da infeção.Confrontada pelo CM, a unidade hospitalar confirma as infeções e acrescenta que os profissionais se encontram bem, estando a ser monitorizados em casa.