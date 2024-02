Hospital Amadora-Sintra volta a atender urgências pediátricas noturnas em casos referenciados

As urgências pediátricas noturnas no Amadora-Sintra voltam esta terça-feira a funcionar para crianças transportadas pelo INEM ou encaminhadas pelo SNS24 ou por outro hospital, num projeto que prevê responder aos casos não emergentes com uma consulta em 24 horas.

Em comunicado, a Unidade Local de Saúde (ULS) Amadora-Sintra explica que o projeto visa melhorar o acesso aos cuidados de saúde da população dos municípios abrangidos, bem como aumentar a literacia em saúde quanto ao uso dos serviços de urgência hospitalar, "libertando-os para as situações em que são mesmo necessários".

Assim, a urgência pediátrica da ULS Amadora/Sintra passa a partir desta terça-feira a dar resposta entre as 20h00 e as 08h00 aos casos transportados pelo INEM ou encaminhados pelo SNS24, por outra instituição de saúde ou por um médico, "com informação clínica devidamente assinada".