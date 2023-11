Desde o início da manhã desta terça-feira que o Hospital de Vila Franca de Xira não está a receber ambulâncias com doentes no Serviço de Urgência Geral, assim como o Hospital Beatriz Ângelo, em Loures, que não recebe doentes no Serviço de Urgência Geral, no Serviço de Urgência de Ginecologia/Obstetrícia e Bloco de Partos.A crise nos hospitais está a afetar várias urgências ao nível do país, fazendo com que os doentes não possam ser reencaminhados para os diversos hospitais.