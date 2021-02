Hospital da Cruz Vermelha não recebeu demissão de diretor clínico e enfermeira diretora

O Hospital da Cruz Vermelha Portuguesa não recebeu esta quarta-feira a demissão formal por parte do diretor clínico e a enfermeira diretora, como noticiou a SIC esta tarde.Ao que o Correio da Manhã conseguiu apurar junto de fonte oficial do hospital, não foi dado conhecimento de qualquer intenção de demissão por parte das duas pessoas em questão.Recorde-se que o coordenador da task force, Francisco Ramos, se demitiu esta terça-feira em resultado de "irregularidades" detetadas no processo de seleção de profissionais a vacinar contra a Covid-19 do Hospital da Cruz Vermelha, do qual é presidente da comissão executiva.