O Hospital Distrital da Figueira da Foz esteve 12 dias sem Tomografia Axial Computorizada (TAC), devido a uma avaria no único equipamento da unidade. "É uma situação grave, que atrasa o socorro, prejudica os doentes politraumatizados e compromete a Via Verde de Acidente Vascular Cerebral", acusa Carlos Cortes, presidente da Secção Regional do Centro da Ordem dos Médicos.









