Hospital da Guarda condenado a pagar 100 mil euros a pais de menino

O Hospital Sousa Martins, na Guarda, foi condenado a pagar uma indemnização de 100 mil euros aos pais de um menino que há 16 anos nasceu com graves lesões cerebrais devido a um erro durante o parto. A decisão é do Tribunal Central Administrativo do Sul, que confirma o que tinha sido fixado na 1ª instância. O menor morreu em 2011, tendo vivido sete anos em estado vegetativo.