Hospital da Luz disponibiliza mais oito camas para doentes Covid em cuidados intensivos

O Hospital da Luz disponibilizou esta quarta-feira mais oito camas de cuidados intensivos para doentes Covid-19, de forma a permitir que a equipa médica alemã possa trabalhar com maior eficiência.Em comunicado, o hospital garante que "enquanto se mantiver em Portugal, a referida equipa de profissionais de saúde contará, assim, permanentemente, com o apoio de todos os recursos clínicos do Hospital da Luz Lisboa".A unidade hospitalar informa que tem atualmente a 106 camas para doentes Covid, das quais 25 camas de cuidados intensivos.Recorde que o Hospital da Luz de Lisboa vai receber a equipa de 26 militares alemães, a maioria profissionais de saúde com especialidade em cuidados intensivos, que vêm apoiar Portugal e o SNS na fase mais aguda da pandemia.