Surto de coronavírus no Hospital da Santa Casa da Misericórdia de Lousada

O Hospital da Santa Casa da Misericórdia de Lousada enfrenta um surto de 16 casos positivos de Covid-19 na Unidade de Cuidados Continuados Integrados. Nesta unidade estão 29 utentes e trabalham 14 profissionais.O hospital não terá meios para manter os doentes e pediu o apoio da Proteção Civil para transferir os doentes para hospitais das redondezas.Segundo a instituição, os doentes estão estáveis e as famílias estão a par da situação. Foi acionado um plano de contingência.Segundo a ARS, o surto começou esta segunda-feira com um profissional de saúde a testar positivo ao coronavírus. A mesma entidade refere que o hospital não tem condições para separar os casos positivos dos negativos e, que por isso, pediu à Proteção Civil do município para auxiliar no transporte desses utentes.

O resto do hospital está a funcionar normalmente, sendo que esta é a única unidade isolada, onde nem utentes nem profissionais de saúde se cruzam.