Hospital das Forças Armadas no Porto recebe 20 idosos retirados de lar em Matosinhos

O Hospital das Forças Armadas no Porto recebeu esta quinta-feira 20 idosos retirados do lar do Comércio em Matosinhos.Tratam-se de cinco homens e 15 mulheres, que testaram negativo no primeiro teste à COVID-19, sendo sexta-feira submetidos a um novo teste, "para a eventual confirmação de infeção por este vírus", refere o Estado-Maior-General das Forças Armadas."Todos os idosos foram encaminhados, por prevenção, para enfermarias de isolamento, estando-lhes a ser prestado o necessário acompanhamento médico", assegura.

Mais informação sobre coronavírus AQUI.

MAPA da situação em Portugal e no Mundo.

SAIBA como colocar e retirar máscara e luvas.

APRENDA a fazer a sua máscara em casa.

CUIDADOS a ter quando recebe uma encomenda em casa.

DÚVIDAS sobre coronavírus respondidas por um médico

Em caso de ter sintomas, ligue 808 24 24 24