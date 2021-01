Hospital das Forças Armadas reforça camas para aliviar pressão dos hospitais devido à pandemia

O Chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, o Almirante Antó?nio Silva Ribeiro disse, este sábado, aoque o hospital da unidade tem neste momento 135 camas disponíveis para ajudar a aliviar a pressão dos hospitais em Portugal, devido ao agravamento da pandemia da Covid-19.Na segunda-feira, o hospital das Forças Armadas terá 147 camas em enfermaria e na quarta-feira atingirá as 197 camas."As Forças Armadas fazem aquilo que os decisores políticos", disse António Silva Ribeiro e acrescentou que "têm correspondido a todas as solicitações feitas pelo Governo"."Temos cedido centenas de tendas, temos apoiado os hospitais de campanha", o Almirante disse explicou que as Forças Armadas têm tido um papel ativo no combate á pandemia da Covid-19.