Hospital de Abrantes confirma erro e troca de sangue a idosa atacada por bode

O Centro Hospitalar do Médio Tejo (CHMT) confirmou esta sexta-feira a troca de sangue administrado, no Hospital de Abrantes, durante uma transfusão de urgência à idosa que foi atacada por um bode, em agosto, adiantando que o erro clínico levou à instauração de um processo disciplinar aos intervenientes.Em comunicado, o presidente do Conselho de Administração do CHMT, Casimiro Francisco Ramos, explica que a medida resulta "das conclusões de um inquérito" e adianta que "não foi possível apurar um nexo de causalidade entre o incidente e o óbito" da mulher. Maria Rosa Silvestre, de 81 anos, foi atacada por um bode e deu entrada no hospital em estado crítico.