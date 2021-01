Hospital de Aveiro reforça morgue com contentor devido a aumento de mortes por Covid-19

O Hospital de Aveiro vai receber na quinta-feira um contentor frigorífico para reforçar a morgue, atualmente com capacidade para oito cadáveres, respondendo ao aumento de óbitos devido à pandemia de covid-19, revelou esta quarta-feira à Lusa a administração.

O conselho de administração do Centro Hospitalar do Baixo Vouga (CHBV) esclareceu que, "dado o acréscimo de óbitos devido à pandemia, decidiu adquirir um contentor frigorífico com capacidade, "no imediato", para mais 12 cadáveres e possibilidade de crescer.

"Desde a última semana, a mortalidade tem crescido de forma acentuada, sendo que, nos últimos cinco dias faleceram 24 pessoas com covid-19, perante um total de 47 óbitos. A morgue do CHBV recebe também cadáveres do exterior, que aguardam decisão de necessidade de autópsia" e, "nos últimos cinco dias", 12 estiveram nesta situação, contabilizou a administração.