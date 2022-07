Hospital de Barcelos encerra urgência pediátrica no período noturno a partir de hoje

A urgência de Pediatria do Hospital de Barcelos, no distrito de Braga, vai encerrar, a partir desta sexta-feira, no período noturno, entre as 22h00 e as 08h00, informou o conselho de administração.

"Durante este período, que se espera transitório, a resposta assistencial em urgência de pediatria será garantida por outros hospitais da região, que asseguram o funcionamento em rede", refere a administração do Hospital de Santa Maria Maior de Barcelos.

Numa nota de imprensa, assinada pelo presidente do conselho de administração, Joaquim Barbosa, lê-se que este encerramento tem início "a 15 de julho [hoje]" e acontecerá "todos os dias (úteis e não úteis)", não sendo especificado durante quanto tempo se prolongará o encerramento.

"O conselho de administração esclarece que até ao momento, e apesar dos esforços desenvolvidos, não foi possível encontrar uma solução que permita garantir a continuidade da cobertura no período noturno e que está a desenvolver todos os esforços para resolver esta situação com a maior brevidade possível", lê-se na nota.

Apelando "à compreensão dos utentes", Joaquim Barbosa reitera que lamenta "desde já, os constrangimentos", que "apesar de todos os meios disponibilizados, não foi possível ultrapassar".

Este encerramento em Barcelos surge depois de outras situações um pouco por todo o país.

Os serviços de urgência, adultos e pediátricos, diversas especialidades e blocos de partos de vários hospitais do país tiveram de encerrar por determinados períodos ou funcionaram com limitações nas últimas semanas, devido à dificuldade dos hospitais em completarem as escalas de serviço de médicos especialistas.