O Hospital de Beja tem apenas dois cardiologistas para 126 mil utentes no Baixo Alentejo. O problema agrava-se quando os especialistas, que são marido e mulher, tiram férias em simultâneo e que chegam a durar 15 dias.









Durante este período, os doentes são vistos por médicos internos, “muitos sem qualquer experiência em Cardiologia”, e em caso de situação clínica grave são encaminhados para o Hospital do Espírito Santo, em Évora, ou para o Santa Marta, em Lisboa. “São cônjuges e têm toda a legitimidade para o fazer [tirar férias em conjunto]. O problema é que a Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo [ULSBA] não tem capacidade para trazer mais cardiologistas”, explicou fonte hospitalar. “As condições não atraem jovens médicos para aqui fazerem internato de especialidade. Nem esses, nem outros já especializados”, acrescentou.

A ULSBA confirmou ao CM que, todos os anos, são abertas vagas para cardiologistas, que “ficam vazias” até ao final do concurso, sem qualquer candidato. O problema, sem solução à vista, dura há mais de 20 anos e afeta também outras especialidades: há apenas um pneumologista ao serviço no Hospital de Beja. O Baixo Alentejo tem a maior taxa de incidência de doença coronária do País. Enfarte do miocárdio, angina de peito e AVC são as principais causas de morte na região.