Hospital de Braga encaminha doentes não urgentes para centros de saúde

O Hospital de Braga disponibiliza aos utentes não urgentes e pouco urgentes que acorram ao seu Serviço de Urgência (SU) a possibilidade de agendamento de consulta nos centros de saúde da sua área de referência, foi esta segunda-feira anunciado.

Em comunicado, o hospital refere que a medida, em vigor desde 2 de dezembro, visa o alívio da "forte afluência" de utentes que se sente no seu serviço de urgências neste período do ano e, consequentemente, reduzir os tempos de espera.

Desta forma, um utente que se dirija à Urgência do Hospital de Braga e que, na triagem de Manchester, receba uma pulseira azul (não urgente) ou verde (pouco urgente), "vai receber a proposta de agendamento de consulta num centro de saúde da sua área de residência, no próprio dia ou no dia seguinte, mediante as vagas disponibilizadas".

Nestes casos, não será cobrada a taxa moderadora correspondente à ida ao hospital.

Esta medida resulta da parceria com os agrupamentos de centros de saúde Cávado I - Braga e Cávado II - Gerês Cabreira, que disponibilizam vagas diárias para estas consultas, bem como, alargaram o seu horário de funcionamento para apoiar a população no período de Inverno.

O diretor do SU do Hospital de Braga, Arnaldo Pires, apela aos utentes para que, antes de se dirigirem àquele serviço, liguem para a Linha SNS 24 ou recorram aos centros de saúde.

"Em caso de doença grave, serão encaminhados para a Urgência. Desta forma, vão permitir que os recursos do hospital sejam concentrados na resolução dos casos clínicos verdadeiramente urgentes", refere.