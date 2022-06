Hospital de Braga fica sem urgências de cirurgia pediátrica durante a noite por tempo indeterminado

O Hospital de Braga vai ficar, a partir de sexta-feira e por tempo indeterminado, sem urgências de cirurgia pediátrica no período noturno, revelou hoje a administração.

Em resposta enviada à Lusa, a administração adianta que, no período entre as 20h00 e as 08h00, fica apenas assegurada a observação de crianças já internadas e daquelas que foram submetidas a cirurgia nos últimos 30 dias e que recorram à Urgência por motivo relacionado com essa mesma cirurgia.

No fundo, segundo a administração, no período noturno "os cirurgiões pediátricos apenas assegurarão a prevenção interna".