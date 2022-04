O Hospital de Braga está a tentar travar um surto provocado por bactérias multirresistentes. Desde o início do ano que há um aumento acima do normal dos casos registados. Nesta altura, são oito os infetados e está a ser estudada a possível ligação do surto a quatro mortes na unidade.



“Estamos a analisar, em concreto, até quatro óbitos que podem estar relacionados com este grupo de bactérias, mas não podemos dizer que a causa direta de morte tenha sido essa.









Ver comentários