Hospital de Braga registou 102 casos de violência sobre profissionais em 2021

O Hospital de Braga registou, em 2021, um total de 102 situações de violência sobre profissionais de saúde, o que significa um aumento de 25% face ao ano anterior, anunciou esta segunda-feira o presidente do Conselho de Administração.

Falando no lançamento da campanha "Braga respeita quem cuida", João Porfírio Oliveira sublinhou que aquele número supera as notificações registadas no período pré-pandemia de covid-19.

"A violência no setor da saúde tem um elevado impacto e provoca importantes repercussões nas instituições hospitalares, afetando o desempenho dos profissionais e a qualidade da prestação de cuidados, pelo que a sua diminuição se revela um desafio não só em Portugal, como em todo o mundo", defendeu.