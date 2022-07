Hospital de Braga volta a fechar Urgência de Ginecologia e Obstetrícia

O Serviço de Urgência de Ginecologia e Obstetrícia do Hospital de Braga estará encerrado desde as 08:00 de domingo até às 08:00 de segunda-feira, por impossibilidade de se completarem as necessárias escalas de trabalho necessárias, foi hoje anunciado.

Nas últimas duas semanas, esta será já a quinta vez que aquelas urgências encerram, por períodos de 24 horas.

Em comunicado, o hospital acrescenta que a administração "está a envidar todos os esforços" para assegurar o funcionamento daquele serviço nos dias 08, 09 e 10 julho.