Hospital de campanha de Portimão desativado devido à diminuição do número de internamentos

O hospital de campanha que tinha sido criado em Portimão foi esta segunda-feira desativado após ter tratado com sucesso 150 doentes recuperados de Covid-19.A diretora do centro hospitalar universitário do Algarve, Ana Costa, faz um balanço positivo desta unidade de campanha que conseguiu dar resposta aos hospitais da região sem que se esgotasse a capacidade de internamentos.Os 60% de capacidade de internamento que estão atualmente ocupados na região algarvia faz com que esta unidade não seja necessária manter-se ativa e por isso a decisão de encerrar.O hospital de campanha de Portimão chegou a ter 170 doentes Covid em tratamento.