Hospital de campanha em Portimão foi desativado

Maria Vitalina, de 84 anos, foi a última doente a sair do hospital de campanha instalado no pavilhão Arena, em Portimão, que foi esta segunda-feira desativado, depois de ter aberto há um mês e cinco dias para acolher doentes infetados com Covid-19.









A idosa, residente em Faro, foi uma dos 170 doentes que passaram por esta estrutura de retaguarda, gerida pelo Centro Hospitalar e Universitário do Algarve (CHUA). Maria Vitalina está recuperada e foi transferida para o Centro de Medicina Física e de Reabilitação do Sul, em São Brás de Alportel.

A unidade foi desativada porque os hospitais de Faro e Portimão estão “a 60% da capacidade total” e “já têm capacidade suficiente para acolher doentes infetados”, confirmou ao CM Ana Castro, administradora do CHUA. Em Faro, estão internados 112 pessoas, sendo que 19 estão nos Cuidados Intensivos. Em Portimão, há 25 doentes internados, quatro deles em Intensivos.