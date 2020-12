Hospital de Cantanhede premiado por resposta inovadora contra a Covid-19

O programa de gestão de visitas a doentes, desenvolvido pelo Hospital de Cantanhede no início da pandemia da covid-19, foi reconhecido a nível mundial pela forma inovadora como preservou a dignidade do doente e da sua família.

Contrariando as indicações iniciais, o Hospital de Cantanhede, no distrito de Coimbra, não privou os seus doentes de contactos e de visitas das suas famílias, desenvolvendo um plano de ação que colocou o doente no centro das atenções.

Em declarações à agência Lusa, a presidente do conselho diretivo, Diana Vilela Breda, explicou que no início da pandemia aquela unidade hospitalar "percebeu que tinha de manter as visitas dos familiares e, ao mesmo tempo, garantir as condições de segurança, salvaguardando direitos essenciais e a qualidade de vida dos doentes".