Hospital de Cascais alvo de inspeção

O Hospital de Cascais vai ser alvo de uma inspeção perante as acusações de dados falseados na triagem dos doentes nas Urgências. A inspeção será realizada pela Administração Regional de Saúde, divulgou o Ministério da Saúde."Face às denúncias relatadas, o secretário de Estado Adjunto da Saúde, Francisco Ramos, determinou a abertura de um processo", divulgou fonte do Ministério, que acrescentou: "a Administração Regional de Saúde procede a auditorias de forma sistemática e permanente".Entretanto, o grupo Lusíadas, que detém a gestão do hospital, "irá proceder à aferição da veracidade" de relatos sobre o falseamento de resultados. "No caso de haver comportamentos inadequados", serão feitas "ações corretivas"."O hospital nega qualquer envolvimento no falseamento de resultados", alegando que os processos internos de triagem são auditados por equipas certificadas pelo Grupo Português de Triagem.Profissionais acusaram a administração de falsear os resultados para aumentar as receitas que são pagas à parceria público-privada.As denúncias foram remetidas para a Inspeção-Geral das Atividades em Saúde (IGAS) e para o Ministério Público.O Hospital de Cascais nega ter conhecimento de denúncias efetuadas a entidades judiciais ou extrajudiciais ou ao próprio conselho de administração.O hospital esclarece que a atividade médica é auditada todos os anos pela Entidade Pública Contratante (Estado).A ministra da Saúde, Marta Temido, a Inspeção-Geral de Atividades em Saúde, o Tribunal de Contas e a ARS de Lisboa e Vale do Tejo foram chamados ao parlamento.