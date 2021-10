Hospital de Castelo Branco precisa de mais 44 médicos para funcionar adequadamente, alertam Médicos do Centro

O Hospital Amato Lusitano (HAL) de Castelo Branco precisa de mais 44 médicos para "funcionar adequadamente" e atualmente tem cerca de 36 médicos tarefeiros no serviço de urgência, alertou esta quarta-feira a Ordem dos Médicos do Centro.

"Nós percebemos nesta reunião que, efetivamente, havia grandes dificuldades, que têm sobretudo a ver com os recursos humanos médicos. E foi-nos dado aqui um número que é preocupante. Para o hospital seriam necessários 44 médicos para funcionar adequadamente, para suprir algumas das suas dificuldades, não todas as suas dificuldades. Este é um número mínimo para o funcionamento deste hospital", afirmou o presidente da Secção Regional do Centro da Ordem dos Médicos (SRCOM).