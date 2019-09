Hospital de Chaves vê reforço nas consultas de oncologia para três vezes por semana

O Hospital de Chaves vai passar a ter três períodos semanais de consulta da especialidade de oncologia médica, ao invés de dois, e Lamego terá uma consulta semanal, anunciou o Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro (CHTMAD).Além do reforço no Hospital de Chaves, distrito de Vila Real, de duas para três consultas semanais, também o Hospital de Lamego, no distrito de Viseu, mas que integra o CHTMAD, passará a dispor de um período semanal de consulta de oncologia médica, revela em comunicado.O CHTMAD explica que tem vindo "a trabalhar no sentido de promover a prestação de cuidados de saúde com maior proximidade aos doentes".No Hospital de Chaves, desde dezembro de 2018 que existia uma consulta por semana, que foi reforçada em maio de 2019 para duas por semana, e a partir de dia 19 de setembro passará a contar com três períodos semanais.Já em Lamego, a medida do centro hospitalar, sediado em Vila Real, entra em vigor em 12 de setembro."O CHTMAD consegue, assim, realizar a sua missão de prestação de cuidados de proximidade aos seus utentes, graças à dedicação e esforço dos profissionais que o integram", refere ainda.