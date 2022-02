Hospital de Espinho suspende cirurgias de ambulatório devido a rutura de conduta

O Hospital de Espinho suspendeu esta sexta-feira de manhã as cirurgias de ambulatório após a rutura de uma conduta de canalização no bloco operatório, revelou a administração dessa unidade de saúde do distrito de Aveiro.

"Houve uma rutura de uma conduta de água, o que condiciona durante o dia de hoje o bloco de cirurgia de ambulatório", disse à Lusa fonte oficial do conselho de administração do Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia e Espinho (CHVNGE).

Os técnicos do serviço de obras desse centro hospitalar já estão no local a proceder às reparações necessárias, mas, dado o prazo estimado para conclusão dos trabalhos, "as cirurgias de ambulatório estão a ser reagendadas".

"A equipa está no local a avaliar a possibilidade de reabertura da área afetada no início da próxima semana", adianta a mesma fonte do CHVNGE.

Já no que se refere às consultas, por se verificarem noutra área do hospital, "continuam a decorrer".