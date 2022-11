Hospital de Évora alvo de dois processos de queixas por negligência médica só este ano

A Inspeção-Geral das Atividades em Saúde (IGAS) instaurou este ano um processo de inquérito e outro de inspeção ao Serviço de Obstetrícia e Ginecologia do Hospital do Espírito Santo de Évora, por alegada negligência médica, disse o organismo questionado pela Lusa.Os dois processos resultaram das queixas por negligência médica, cujo número não foi divulgado, recebidas na IGAS desde o início deste ano, em que é visado o Serviço de Obstetrícia e Ginecologia da unidade hospitalar.O processo de inquérito foi instaurado por despacho do inspetor-geral da IGAS no dia seis de junho, para averiguação dos factos relacionados com a assistência médica prestada no parto a uma utente. Já o processo de inspeção, no dia 21 de outubro, está relacionado com o acompanhamento da gravidez de uma utente que deu à luz um nado-morto, caso avançado pelo. O processo destina-se a verificar a qualidade dos serviços prestados durante a gestação e o parto da utente.