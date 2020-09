Hospital de Évora com 16 profissionais de saúde em confinamento devido a caso de Covid-19

Um total de 16 profissionais de Saúde do Hospital do Espírito Santo de Évora (HESE) está em confinamento profilático em casa, devido a contacto com um doente que testou positivo para a covid-19, revelou esta quarta-feira a unidade.

O conselho de administração do HESE, em comunicado enviado esta quarta-feira à agência Lusa, precisou que os "16 profissionais de saúde sob vigilância epidemiológica ativa" são "cinco médicos, quatro enfermeiros, um técnico superior de diagnóstico e terapêutica, três assistentes operacionais e três assistentes técnicos".

"Os profissionais não inspiram cuidados, estão no domicílio e realizarão os testes" ao coronavírus SARS-CoV-2 no dia 04 de outubro, isto é, no próximo domingo, "conforme o que está preconizado no plano de contingência do Serviço de Saúde Ocupacional do HESE", assinalou.