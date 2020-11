Hospital de Évora com cinco doentes e dois profissionais infetados com Covid-19

Cinco doentes internados no hospital de Évora e dois profissionais de saúde estão infetados pelo vírus que provoca a covid-19, o que levou à suspensão temporária dos internamentos e altas em dois serviços, informou este domingo a unidade hospitalar.

Em comunicado enviado à agência Lusa, o conselho de administração do Hospital do Espírito Santo de Évora (HESE) indicou que os serviços com internamentos e altas suspensos são os de Medicina 1 e de Psiquiatria e Saúde Mental.

O primeiro caso de covid-19 detetado foi o de um doente que estava internado no Serviço de Psiquiatria, pelo que foi determinada a realização de despiste a todos os contactos de risco, indicou a unidade hospitalar alentejana.