Hospital de Évora sem ortopedista

O Hospital de Évora esteve sem médico ortopedista no serviço de Urgência na sexta-feira. Dois doentes tiveram por isso de ser transferidos para o hospital de Beja.Um deles foi uma criança de 11 anos que se lesionou num pulso devido a uma queda na Escola Secundária de Borba pelas 11 horas da manhã. "A mãe levou-o para o centro de saúde de Estremoz e depois seguiu para o Hospital de Évora, mas não havia ortopedista e teve de ir para o hospital de Beja, onde chegou perto das 19 horas", contou aouma familiar do jovem.Jorge Roque da Cunha, do Sindicato Independente dos Médicos, afirma que "o Conselho de Administração do Hospital de Évora devia ter assumido a responsabilidade de fechar a Urgência de Ortopedia em vez de fingir que havia meios". "O mais importante é agradar ao poder que os nomeia e não defender a qualidade dos serviços e por isso cometem estes erros que podem pôr em causa a vida das pessoas."O Hospital de Évora confirmou que "os doentes com necessidade de assistência da especialidade de Ortopedia foram encaminhados, sempre que necessário, para o hospital de Beja". A unidade diz que a criança foi vista na Urgência Pediátrica às 14h38 e, "depois de avaliada pelos médicos presentes", foi transportada para Beja "às 17h25". Segundo o hospital de Beja, teve alta pelas 20 horas.