Hospital de Évora tem unidade de cuidados intensivos com "lotação completa"

O Hospital do Espírito Santo de Évora (HESE) está esta segunda-feira com a unidade de cuidados intensivos (UCI) para doentes com covid-19 com "lotação completa", o que acontece pela segunda vez nos últimos dias, revelou fonte hospitalar.

"A primeira lotação da UCI COVID registou-se na passada quinta-feira e, apesar de algumas vagas, entretanto, hoje voltou a ter a lotação completa", indicou a fonte do gabinete de comunicação e marketing do HESE, numa resposta por correio eletrónico a questões colocadas pela agência Lusa.

A mesma fonte precisou que a UCI covid do HESE tem oito doentes com covid-19, que se juntam aos 15 que se encontram em enfermaria, num total de 23 pessoas infetadas com covid-19 internadas naquela unidade hospitalar alentejana.