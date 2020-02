O Hospital de Faro declarou o óbito de um bebé que afinal está vivo. O erro foi detetado pela mãe da criança quando esta foi com o filho, de dois anos, à Urgência de Pediatria do hospital algarvio. Uma semana depois de o erro ter sido detetado, a família recebeu uma carta da unidade de saúde a lamentar a morte da criança.O caso insólito começou quando Sandra Portela, residente na Fuseta, Olhão, levou o filho ao hospital, no dia 22 de janeiro, porque estava com febre. Esta mãe falou com o, onde explica toda a história. Saiba mais pormenores na edição impressa dodeste sábado.