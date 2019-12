Hospital de Faro impede mãe de fugir com bebé

Gabriela deu entrada no Hospital de Faro na sexta-feira ao lado do companheiro, Adrian. Foi mãe no sábado e, horas após o parto, o alarme da pulseira antirroubo, que estava no pé do bebé, soou.Gabriela tentou fugir com o filho, mas o hospital impediu-a, levando o recém-nascido para os cuidados de neonatologia e sinalizando o caso à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ).Na quinta-feira, a história do jovem casal romeno surgiu nas redes sociais, mas contada de outra forma: o casal acusou a unidade hospitalar de perder o filho. "Quando o pai foi com uma amiga para ir buscar a mãe e o filho, ninguém no hospital sabia onde estava a mãe e o bebé (...)", pode ler-se na publicação, que já conta com centenas de partilhas, feita pela patroa do casal.Rapidamente o Hospital de Faro prontificou-se a desmentir a situação. Confrontados com a realidade, o casal desapareceu. Gabriela e Adrian estão em Portugal há relativamente pouco tempo. Os dois estavam a trabalhar numa quinta, na apanha de fruta. A CPCJ, em conjunto com as autoridades, está a investigar o caso.Gabriela entrou no hospital com dores mas não se conseguia expressar, já que mal falava português.De acordo com as autoridades, o jovem casal romeno não tem morada fixa no Algarve, o que dificulta a investigação.O caso do bebé foi considerado sensível, após os pais terem demonstrado comportamentos de risco.