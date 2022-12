O Hospital de Faro negou a assistência médica a uma criança asmática que chegou à unidade de saúde numa noite em que estava encerrada a Urgência Pediátrica. O caso ocorreu na madrugada do dia 6 de dezembro.



Clara, de 9 anos, estava com tosse e falta de ar. A medicação não estava a resolver as dificuldades respiratórias e Vera Martins decidiu levar a filha para o Hospital de Faro.









